У Харкові ліквідували конвертаційний центр "ЛНР"

В Харкові Служба безпеки України та військова прокуратура сил АТО ліквідували конвертаційний центр, а також затримали зловмисників, які займалися переведенням у готівку коштів для терористичної організації "Луганська народна республіка".

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Згідно з повідомленням, під час обшуків у квартирах і офісах правопорушників вилучено печатки комерційних структур, документацію і "чорну" бухгалтерію, що свідчать про факти переведення коштів, а також більш як 250 тис. грн., здобутих злочинним шляхом.

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