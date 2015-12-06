Парламент Греції схвалив бюджет на наступний рік

Парламент Греції прийняв у ніч на неділю державний бюджет на 2016 рік. З 300 депутатів при необхідному 151 голосі проект бюджету підтримали 153 депутати партій урядової коаліції (СІРІЗА та "Незалежні греки" (АНЕЛ), повідомляє Прайм.

Проти голосували всі опозиційні партії. Голосування було поіменним.

Основні показники бюджету були узгоджені з квартетом міжнародних кредиторів (Євросоюз, Європейський центральний банк, Міжнародний валютний фонд та Європейський механізм стабільності). Напередодні голосування в Греції було оголошено загальний страйк, пройшов багатотисячний мітинг протесту проти ухвалення бюджету.

За два тижні до голосування прогнозні показники були покращені. Бюджет виходить з того, що в 2015 році не буде падіння економіки. У 2016 році прогнозується рецесія в 0,7% з досить консервативними оцінками. ВВП цього року очікується в розмірі 175,658 мільярда євро до 2016 року - в 174,438 мільярда євро.

Мінфін розраховує виконати бюджет 2016 року з первинним профіцитом у 3,126 мільярда євро. Доходи бюджету складуть 53,527 мільярда євро, видатки - 55,751 мільярда євро.

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Що стосується держборгу, то він зросте з 316,503 мільярда євро 2015 року до 327,603 мільярда євро в 2016 році, або на 11,1 мільярда євро. У відсотковому відношенні держборг складе 180,2% поточного і 187,8% наступному року.