Держбюджет на 2016 рік прийматиметься на новій податковій базі - Порошенко

Про це повідомив президент Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам. «Я маю велику надію, що вдасться знайти цей компроміс (щодо податкової реформи - УНІАН)», - заявив він.

Читайте такожЗміни в податкове законодавство логічно вводити з 2017 року – ЄБАПетро Порошенко запевнив, що зробить все можливе, аби податковий компроміс було знайдено і «готовий підписати податкові зміни, визначивши їх як першочергові, подати їх до Верховної Ради та забезпечити прийняття бюджету на новій податковій базі».

Крім цього президент повідомив, що після проведення податкової реформи буде запроваджений на 3 роки мораторій на зміни податкового законодавства.«Я вважаю за необхідне, щоб податкова база передбачала середньо-термінове планування, тобто щоб одночасно були програми податкових змін на 3 роки і мораторій на зміни податкового законодавства, який би гарантував стабільність податкового клімату для підприємців, для інвесторів. Бо це разом із незалежною судовою системою, боротьбою з корупцією - одна з ключових складових для інвестиційного клімату», - зазначив глава держави.