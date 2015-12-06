Порошенко: Україна не питатиме дозволу Кремля на запровадження ЗВТ з Євросоюзом

Про це він повідомив президент Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам. «Якщо хтось хотів, щоб ми питали дозволу на запровадження поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (з ЄС – УНІАН) в Москві, в Кремлі – цього не буде. Я як президент цього не дозволю», - запевнив він.

Читайте такожКабмін готує для українців нові правила ввезення товарів з-за кордону«Ми не піддамося ні на який шантаж, Росія і так з 2013 року, в порушення будь-яких норм міжнародного права та своїх зобов’язань по СОТ, перекриває санкціями доступ українських виробників на свої ринки», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачене відповідною Угодою, що є частиною Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовились про відтермінування введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відтермінувати набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом й Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності. Збиток, який може бути завдано економіці України у разі ухвалення рішення про ембарго, оцінюють у $600 млн.

Євросоюз і Україна неодноразово заявляли, що не мають наміру відкладати введення ЗВТ, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни в текст Угоди про асоціацію.