У Росії чисельність середнього класу скоротилася на чверть

Частка населення Росії, що відноситься до середнього класу, незважаючи на економічний підйом 2000-х років, не зросла — тих, хто відповідає хоча б двом з трьох ознак цієї категорії, як і раніше близько 20%. Очікується, що нинішня криза скоротить частку середнього класу до 15%, пише "Комерсант".

Згідно з дослідженням, більше всього в РФ від кризи постраждали працівники будівельної галузі, менше — нафтогазової сфери. Як і раніше високий рівень прихованого безробіття — близько 10% працівників перебувають у відпустках за свій рахунок або працюють неповний робочий день.

Читайте такожMoody's зберегло рейтинг Росії за держоблігаціями на сміттєвому рівні, змінивши прогнозУ даному випадку до середнього класу автори дослідження віднесли людей, що володіють принаймні двома з трьох критеріїв, які традиційно приписуються людям з цієї соціальної групи. Мова йде про рівень матеріальних активів (прибуток не нижче середньої заробітної плати по регіону, наявність заощаджень, достатніх для придбання автомобіля), набор соціально-професійних ознак (вища освіта, приналежність до групи фахівців або підприємців), і суб'єктивних оцінок самої людини (досить висока оцінка положення в плані добробуту, влади і поваги). Двома з трьох цих ознак, за оцінками дослідників, володіли 22% росіян, при цьому всі три якості, властиві середньому класу, були зафіксовані лише у 8,1% населення. Аналогічним чином виглядали межі середнього класу, як відзначають автори роботи, і в момент економічного підйому на початку 2000-х, і на піку економічного зростання в 2007 році.

У жовтні зниження реальних зарплат стало максимальним за останні 16 років, а спад обороту роздрібної торгівлі — сильніше, ніж у пік кризи 2009 року, визнають в Мінекономіки. Економічні санкції стосовно Туреччини додадуть до річного показника інфляції ще 0,4 відсоткового пункту і негативно позначаться на інвестиційному кліматі, вважають опитані економісти.

При цьому перешкодою до збільшення частки середнього класу в Росії стали як недостатнє збільшення доходів населення, так і незмінність соціально-професійного статусу росіян. Саме ця характеристика виявилася найбільш дефіцитною — серед росіян, які увійшли в середній клас, не задовольняє цьому критерію майже третина. Дефіцит матеріально-майнової ознаки середнього класу в його внутрішній структурі відчувають лише 12% респондентів. Відповідно, для росіян найбільше перешкоджають переходу в середній клас низький рівень накопичення людського капіталу і структура ринку праці.