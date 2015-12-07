Російський рубль знову оновив мінімум до долара і євро на тлі обвалу нафтових цін
09:52, 07 грудня 2015Фінанси
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Чинить тиск на рубль і зростання ймовірності підвищення облікової ставки на грудневому засіданні ФРС.
REUTERS
На біржових торгах у понеділок, 7 грудня, російський рубль оновив черговий мінімум по відношенню до долара і євро.
Згідно з даними Московської біржі, долар вже зміцнився на 0,39%, до 68,49 рубля, євро - на 0,36%, до 74,42 рубля.
Читайте такожBloomberg: Різке падіння ціни на нафту до 30 доларів становить загрозу для російської економікиЯк повідомляв УНІАН, світові ціни на нафту в понеділок знижуються до мінімуму 2015 року, відіграючи повідомлення після засідання ОПЕК, на якому не було прийнято рішення щодо зміни квоти на видобуток нафти вперше за 30 років.
Чинить тиск на рубль і зростання ймовірності підвищення облікової ставки на грудневому засіданні ФРС.
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