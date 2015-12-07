Нацбанк до кінця року хоче скоротити 1,2 тисячі співробітників

Про це повідомляється на сайті Національної ради реформ у презентації НБУ, підготовленій до засідання ради 4 грудня.

Згідно з презентацією, на 20 листопада персонал НБУ налічував 6530 осіб, до кінця року регулятор планує вивести зі своєї структури ще близько 1200 осіб, у результаті чого персонал порівняно з початком 2014 року скоротиться на 55%.

У презентації наголошується, що чисельність персоналу НБУ скорочуватиметься згідно з етапами трансформації функціональних напрямів.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ з 1 грудня минулого року приступив до внутрішньої реорганізації в рамках комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 року.

Раніше голова НБУ Валерія Гонтарева анонсувала «драматичні» кадрові перестановки в Нацбанку, оскільки багато процесів потребують удосконалення, а кількість персоналу в п'ять разів перевищує штат порівнянного за розміром країни і виконуваними функціями центробанку.