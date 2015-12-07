МВФ завтра розгляне політику кредитування боржників, включаючи Україну

Про це йдеться в розкладі роботи Фонду, розміщеному на сайті організації.

Як очікується, спеціальне засідання Ради директорів МВФ з цієї проблемі відбудеться завтра, 8 грудня.

Раніше представники Фонду відзначали, що під час цього засідання можуть розглянути українське питання в контексті виплати Україною боргу Російській Федерації в обсягу 3 млрд дол., який Україна визнає комерційним і таким, що підлягає реструктуризації, а Росія – офіційним. При цьому в МВФ не раз наголошували, що остаточне рішення щодо цього боргу мають прийняти безпосередньо Україна і Росія під час прямих переговорів без участі МВФ. Однак підготовка до таких переговорів ще не починалася.

Крім того, Фонд відзначав, що питання російського боргу не буде основним у продовженні співпраці з Україною за програмою EFF, затвердженої в березні цього року. Як відзначала директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард, Фонд продовжить кредитування України навіть у разі невиплати російського боргу. Важливими для продовження співпраці, на думку керівництва МВФ, є прийняття нового Податкового кодексу, проекту бюджету на 2016 рік і виконання зобов'язань з антикорупційної політики, включаючи призначення антикорупційних прокурорів і старт роботи антикорупційних органів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна 12 листопада завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку з обміном, що стартував, на нові облігації та державні деривативи. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери, у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

16 листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова розстрочити платіж по боргу України на 2016-2018 роки по 1 млрд дол. на рік за умови, що західні партнери нададуть гарантії. Посилаючись на переговори з главою МВФ Крістін Лагард, Путін сказав, що це навіть краща пропозицію, ніж просив Фонд, який нібито говорив про відстрочення для України на 1 рік.

За інформацією Міністерства фінансів України, жодних офіційних пропозицій від російської сторони після заяви Путіна не було.

Раніше прем'єр-міністр України Яценюк заявляв, що в разі незгоди Росії на реструктуризацію уряд оголосить мораторій на виплату цього боргу.