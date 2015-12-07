Гривня зміцнилася на міжбанку до 23,55 за долар

У понеділок, 7 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 23,45/23,55 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 25,3700/25,4710 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3420/0,3440 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 23,5262 грн/дол., на цей час укладено 124 угоди на суму 37,61 млн дол.