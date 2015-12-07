Наступного року Антикорупційному бюро виділять майже півмільярда

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що бюджет бюро на 2016 рік складе 495 мільйонів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

Говорячи про бюджет на 2016 рік, Ситник зазначив, що "в ідеальному варіанті ми просили від уряду 800 мільйонів гривень". Він пояснив, що кошти також стосуються витрат оперативно-технічного управління, закупівлі спеціального обладнання.

"Компромісна цифра, на якій ми зійшлися, - 495 мільйонів гривень. До цієї цифри входять заробітна плата, поточні витрати і ті витрати, які будуть використані для розвитку бюро", - сказав Ситник.

Директор НАБУ заявив, що бюро буде намагатися вкластися в зазначену суму і зробити свою роботу максимально ефективною.

Ситник очікує, що НАБУ буде повноцінно сформоване до квітня 2016 року, а кількість співробітників складе не менше 700 осіб.

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Він повідомив, що цього тижня будуть створені територіальні управління бюро у Львові та Одесі, а дещо пізніше - у Дніпропетровську. У зв'язку з цим очікується, що цього тижня буде оголошено про початок конкурсів на територіальне управління та формування територіальних підрозділів НАБУ.

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