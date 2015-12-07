У Туреччині підрахували, скільки коштуватиме їм розрив відносин з РФ

Про це заявив турецький віце-прем'єр Мехмет Шимшек в ефірі місцевого телеканалу NTV, повідомляє "Сегодня".

Відносини Москви й Анкари погіршилися через інцидент з російським бомбардувальником Су-24, який турецькі ВПС збили після десятого попередження про порушення повітряного простору країни. Впав літак на території Сирії. У свою чергу в Міноборони РФ заявили, що винищувач нічого не порушував. В якості дій у відповідь Росія ввела економічні санкції проти Туреччини.

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За словами віце-прем'єра, напруженість у відносинах з РФ є небажаною, оскільки Анкара, як і раніше, розглядає її як "важливого партнера".

"З перших днів кризи ми обговорювали всі аспекти і готувалися прийняти заходи, якщо Росія і надалі не піде на діалог. При найгіршому сценарії Туреччина втратить близько $9 млрд. Це близько 0,3-0,4% нашого ВВП. Сподіваюся, що діалог все ж таки буде", – заявив політик.

Також він додав, що на сьогоднішній день відзначається падіння потоку туристів з РФ в країну на 603 тисячі і уповільнення в будівельно-підрядному секторі.

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При цьому турецькі відомства обговорили плани реагування в економічній сфері на санкції Росії.

"Готові заходи, що стосуються залежності Туреччини від Росії в енергетичній сфері. Я направив пропозиції прем'єр-міністру", - додав турецький політик.

Нагадаємо, 28 листопада президент Росії Володимир Путін підписав указ про обмежувальні заходи стосовно Туреччини.

1 грудня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв затвердив список заборонених до ввезення з Туреччини продуктів з 1 січня 2016 року. Під санкції серед овочів потрапили помідори, огірки, цибуля-шалот і ріпчаста цибуля, цвітна капуста і брокколі.

Забороненими фруктами стали сушені і свіжі цитрусові (мандарини, апельсини та їх гібриди), терен, свіжі яблука і груші, абрикоси, нектарини і персики, сливи, а також суниця, полуниця і виноград.