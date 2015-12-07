Закон про реструктуризацію валютних кредитів необхідно заветувати і розробити новий - Гройсман

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман наголошує, що закон про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті (№1558-1) має бути заветований, а натомість необхідно напрацювати новий закон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради.

Гройсман зазначив, що цей закон є “абсолютно недосконалим, що дозволяє величезні зловживання з точки зору комерційної нерухомості, кредитування, з точки зору земельних ділянок, необмеженої площі”.

“Зараз на цьому тижні буде юридичний механізм підписання цього закону і направлено до президента. Я це зроблю, як тільки ця можливість в мене з'явиться. Але я вважаю, що має бути напрацьований новий відповідальний закон, який захистить валютних позичальників, які взяли кредити на власне житло, на власне життя, а не для того, щоб робити власний бізнес на недосконалості системи”, - сказав спікер.

Так він наголосив, що цей закон “потребує ветування, а новий закон має бути терміново внесений у Верховну Раду для того, щоб врегулювати питання тих людей, кого це безпосередньо стосується”.

Як відомо, після ухвалення парламентом цього закону у ВР було зареєстровано проект постанови щодо скасування результатів голосування за нього.

За словами прес-секретаря Гройсмана Дмитра Столярчука, зараз автори проекту постанови відкликали його, що дає право голові ВР підписати даний закон.

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Як повідомляв УНІАН, 2 липня парламент ухвалив закон №1558-1, який зобов'язує банки реструктуризувати всі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості за курсом на дату укладення такого договору (тобто в більшості випадків за курсом 5,05 гривні за долар).

Ухвалення закону супроводжувалося акціями протесту активістів, які представляють інтереси валютних позичальників, під стінами Національного банку України та Верховної Ради.

Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк виступили з різкою критикою на адресу депутатів, які підтримали прийняття закону, а група депутатів найбільшої парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" ініціювала нове голосування за закон у зв'язку з порушенням регламенту під час розгляду та голосування за законопроект.

За оцінками Національного банку України, Міністерства фінансів і низки експертів, реалізація закону спричинить збитки для економіки країни в розмірі близько 100 мільярдів гривень, нові банкрутства від 20 до 50 банків, стрімку девальвацію гривні до рівня 40-50 гривень/долар, зниження реальних доходів українців і зростання безробіття.

Чинний з 12 травня меморандум між банками і позичальниками дозволяє громадянам конвертувати залишок валютного кредиту під заставу нерухомості до еквіваленту 2,5 мільйона гривень за курсом НБУ на 1 січня 2015 року (близько 158,5 тисячі доларів), при цьому за кредитами для придбання соціального житла (квартира до 60 квадратных метров або житловий будинок до 120 квадратних метрів) банки списують до 50% боргу