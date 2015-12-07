Нацрада вирішила ліквідувати Нацкомфінпослуг

Національна рада реформ за підсумками засідання 4 грудня прийняла рішення ліквідувати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Згідно з повідомленням на сторінці Національного банку в соціальній мережі Facebook, функції Нацкомфінпослуг будуть розділені між національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

"Підтримати ініціативу президента щодо усунення дублюючих функцій: ліквідувати Нацкомісію з регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та передати її повноваження НБУ та Комісії з цінних паперів та фондового ринку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, це допоможе підвищити якість роботи регуляторів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами голови НКЦПФР Тимура Хромаєва, законопроект про передачу повноважень Нацкомісії, що здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національного банку України буде внесено на розгляд парламенту наприкінці 2015 - початку 2016 року.