Місто "загнало" операторів рекламних конструкцій у нелегальний сегмент ринку - асоціація

Оператори зовнішньої реклами зі свого боку дорікнули міській владі у непродуманій політиці, яка виштовхує рекламників «в нелегальний сегмент».

«З 6815 рекламних конструкцій 1310 є незаконними. Це становить 20%, і це тільки в розрізі восьми компаній асоціації», - сказала Гончарова. За її словами, втрати столичного бюджету через це складають на сьогодні 9,5 млн грн, або 7% всіх надходжень до бюджету від реклами.

Як пояснила директор «Київреклами», багато конструкції компаній з асоціації встановлені у відповідності з договором, але не відповідають нормам, наприклад, мають більший розмір, ніж зазначено в договорі. Вона зазначила, що після затвердження у 2012 році нового порядку розміщення реклами компанії повинні були усунути такі порушення, однак цього зроблено не було. «На жаль, за чотири роки, до цих пір, тільки ці вісім компаній мають як мінімум 130 конструкцій, не приведених у відповідність з концепцією», - зазначила вона. Також компанії несвоєчасно вносять оплату за розміщені конструкції. Сума таких зловживань, за словами Гончарової, досягла на сьогодні 30 млн грн.

Виконавчий директор Асоціації зовнішньої реклами України Оксана Поліщук, у свою чергу, заявила, що в 2012 році міська влада створила умови, за яких законно оформити зовнішню рекламу стало дуже складно. Наприклад, допустимих розмірів банерів на фасадах будівель практично неможливо дотриматись. «Місто по суті "загнало" операторів в нелегальний сегмент ринку», - сказала Поліщук.

Також вона зазначила, що у власності восьми компаній, що входять в асоціацію, знаходиться 60-65% всіх рекламних конструкцій Києва. У той же час, вони сплачують в бюджет майже 90% всіх надходжень від зовнішньої реклами. «Виникає питання, а де ж інші надходження?» - сказала голова асоціації.

Поліщук підтвердила, що в операторів реклами дійсно виникають проблеми зі своєчасною оплатою коштів у міський бюджет. Це пов'язано з погіршенням ситуації в економіці країни в цілому і на ринку реклами зокрема. Однак, за її словами, гроші, хоч і з запізненням, виплачуються в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, за даними комунального підприємства «Київреклама», обсяг надходжень до бюджету Києва від розміщення реклами в 2014 році збільшився порівняно з 2013 роком на 27% - до 169,6 млн грн. Від права на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в бюджет Києва в минулому році було залучено 145,8 млн грн, що на 22% більше, ніж у 2013 році. При цьому загальна кількість об'єктів зовнішньої реклами столиці у відповідності з виданими дозволами становить близько 17 тис., з яких близько 10 тис. об'єктів – це наземні конструкції і широкоформатна реклама і близько 7 тис. – рекламні вивіски.

Оператори зовнішньої реклами України вважають за необхідне внести зміни в закон про рекламу, зокрема, в ту його частину, яка регламентує діяльність операторів зовнішньої реклами, і на законодавчому рівні встановити терміни видачі дозвільних документів, схеми розміщення рекламних конструкцій у містах, перелік заборон видачі дозволів, а також поняття демонтажу рекламних конструкцій.