Нацбанк продовжить обмеження на валютному ринку ще не один раз – банкір

16:13, 07 грудня 2015
Фінанси
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Рішення НБУ продовжити ще на 3 місяці адміністративні обмеження на валютному ринку стало цілком очікуваним.

REUTERS

Рішення Національного банку України продовжити ще на 3 місяці адміністративні обмеження на валютному та грошово-кредитному ринках стало цілком очікуваним, і регулятор ще не раз продовжить дію цих заходів.

Таку думку в коментарі УНІАН висловила директор департаменту операцій на фінансових ринках UniCreditBank Катерина Володіна, коментуючи постанову НБУ №863, яким регулятор з 5 грудня точково пом'якшив окремі адміністративні обмеження, продовживши при цьому ключові заборони до 4 березня 2016 року включно.

"Постанова 863 абсолютно очікувано. НБУ і не приховував, що продовжить всі основні обмеження, і не один раз", – сказала Володіна.

Також банкір роз'яснила механізми застосування окремих обмежень. Приміром, чинний ліміт НБУ на купівлю населенням валюти до 3 тисяч гривень в день застосовується до оплати особистих потреб громадян, які на території України в рамках законодавства сплачуються в національній валюті.

"На погашення кредиту покупка не лімітована, також є можливість придбати валюту на міжбанку, звичайно ж, якщо є "докази" в необхідності цієї покупки. Так що цілком логічно збереження даного обмеження", – додала вона.

У той же час, як зазначила Володіна, ліміт на отримання готівкової валюти через касу та банкомати в межах еквівалента 20 тисяч гривень на день застосовується у тому числі до депозитів, у зв'язку з чим доцільно підвищити його до 100-125 тисяч гривень, виходячи з фактичних оборотів середнього вкладника, що дозволить залучити або хоча б не відлякувати дрібних вкладників.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ постановою №863 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України" 5 грудня пом'якшив окремі адміністративні обмеження для бізнесу та фізичних осіб. зокрема, норма щодо обов'язкового продажу не буде поширюватися на кредити від іноземного експортно-кредитного агентства і на грошове забезпечення нерезидента для участі в конкурсі з держзакупівель. Обмеження на перекази фізичних осіб в межах еквівалента 150 тисяч гривень в місяць не буде поширюватися на безготівкові розрахунки з використанням електронних платіжних засобів для оплати власних потреб.

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Разом з тим, основні обмеження НБУ, включаючи обов'язковий продаж 75% валютної виручки експортерами та 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам і заборона повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам, а також зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на покупку валюти більше еквівалента 50 тисяч доларів США продовжуються до 4 березня 2016 року включно.

На цей же період продовжуються обмеження переказів валюти з рахунків еквівалентом 15 тисяч гривень без підтверджуючих документів та 150 тисяч гривень при наявності підтверджуючих документів, а також обмеження видачі готівкової гривні через касу та банкомати до 300 тисяч гривень на добу, валюти – до еквівалента 20 тисяч гривень на добу. Купівля валюти банками за власними операціями і раніше обмежена 0,1% регулятивного капіталу в день, купівля готівкової валюти фізособами – еквівалентом 3 тисяч гривень в день.

Крім того, НБУ передбачив у новій постанові ряд дисциплінуючих норм, включаючи право не підтверджувати банкам купівлю або переказ валюти при виявленні ознак ризикової діяльності або легалізації доходів.

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