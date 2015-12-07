Україні вдалося уникнути дефолту - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом сьогодні в Києві.

"Сьогодні нам точно вдалось сказати, що нам вдалося уникнути дефолту, який рік тому здавався таким, що має відбутися", - заявив він.

"За короткий проміжок часу, в умовах агресії, війни, окупації частини нашої законної території я можу наголосити, що ми зробили більше, ніж за всі роки незалежності", - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ в березні цього року і розраховує в результаті відстрочки виплат по боргах і їх часткового списання заощадити до 5,2 мільярда доларів у цьому році і до 15,3 мільярда доларів в найближчі 4 роки. Крім того, двома іншими обов'язковими вимогами Фонду є скорочення боргу до 70% ВВП і зниження потреби в зовнішньому фінансуванні до 10-12% до 2020 року.

До теперішнього часу домовитися з кредиторами і провести реструктуризацію вдалося тільки двом державним банкам – "Укрексімбанку" і "Ощадбанку", які отримали відстрочку виплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу за єврооблігаціями з погашенням у 2015-2018 роках на 1,5 мільярда доларів і 1,3 мільярда доларів відповідно.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна "теоретично" в кінці липня може оголосити мораторій на виплати в разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами в рамках чинного законодавства з 17 червня закону. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес та укладення угоди про конфіденційність, 24 липня Мінфін виплатив купон за євробондами на 120 мільйонів доларів.

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У середині серпня Київ почав ще один раунд переговорів з кредиторами, який, на думку українського Мінфіну, має стати завершальним. Переговори проходили в Сан-Франциско на прохання Спеціального комітету кредиторів. При цьому український Мінфін назвав цю зустріч останньою можливістю для досягнення спільної домовленості про реструктуризацію і в черговий раз попередив, що наша країна буде змушена використовувати альтернативні механізми для забезпечення фінансування програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у разі неможливості досягти домовленості.