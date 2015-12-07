S&P підвищило рейтинг ПриватБанку до "B-/C". Прогноз: стабільний

У понеділок, 7 грудня рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги українського ПриватБанку до "B-/C". На думку аналітиків рейтингового агентства, ПриватБанк залишається найсильнішим банком в Україні й найбільш стійким серед українських банків навіть у нинішніх складних економічних умовах.

На жаль, деякі українські ЗМІ встигли почати тиражувати попередню "технічну" новину від S&P, що було опубліковано в п’ятницю, 4 грудня, про технічне зниження рейтингу. Стару новину вирвали з контексту. Згідно з методологією S&P, рейтинги ПриватБанку тимчасово повинні були знизити до рівня SD, що є обов’язковою технічною процедурою у зв’язку з укладанням між банком та інвесторами угоди про продовження строку випуску єврооблігацій.

Як сказано в повідомленні агентства, підвищення рейтингу пов’язано з успішним завершенням банком угоди з міжнародними інвесторами та відображає його статус провідного комерційного банку на Україні. Як зазначається в офіційному повідомленні агентства, діяльність ПриватБанку є значно більш стійкою до наслідків поточних економічної та політичної криз у країні, ніж діяльність порівняних українських банків. На думку аналітиків S&P, ПриватБанк залишається одним з найсильніших українських банків, а його бізнес-модель є ефективною навіть в умовах складної фінансової ситуації.

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За даними S&P, ПриватБанк має адекватну позицію за ризиком, що свідчить про його більш консервативний підхід до прийняття ризиків, більш досконалу систему ризик-менеджменту, більшу диверсифікацію бізнесу та більш сприятливі показники збитків, ніж у порівняних українських банків. У зв’язку з цим аналітики S&P прогнозують, що показники якості активів ПриватБанку залишаться одними з найбільш високих по банківській системі країни.