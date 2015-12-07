Нацбанк сьогодні купив на валютному аукціоні $15 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні 7 грудня купив у банків 15 мільйонів доларів, середньозважений курс аукціону склав 23,3118 гривні/долар, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, всього банки подали заявки на продаж 15 мільйонів доларів. Мінімальний курс, запропонований банками, становив 23,30 гривні/долар, максимальний – 23,34 гривні/долар, за мінімальним курсом було продано 17,3% валюти.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 18 вересня запровадив практику проведення регулярних аукціонів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення золотовалютних резервів. Наприкінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 гривні/долар, у зв'язку з чим з 30 жовтня Нацбанк змінив призначення аукціонів і також почав продавати валюту.

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Довідка УНІАН. За даними дилерів комерційних банків, на сьогодні до 17:00 котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,10/23,30 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього часу встановився на рівні 23,4508 гривні/долар, до цього часу було укладено 497 угод на суму 319,88 мільйона доларів.