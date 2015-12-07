Нацбанк зміцнив офіційну гривню на 19 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 8 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2345,0698 (7 грудня – 2364,8624)

100 EUR – 2534,7859 (7 грудня – 2578,1730)

10 RUR – 3,4227 (7 грудня – 3,4947)

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,10/23,30 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,9910/25,2050 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3350/0,3380 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 23,4508 гривні/долар, до цього часу було укладено 497 угод на суму 319,88 мільйона доларів.