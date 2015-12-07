Яресько: Мінфін не передбачає істотних витрат на докапіталізацію держбанків наступного року

Міністерство фінансів України не передбачає істотних витрат на докапіталізацію державних банків наступного року, повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на слова міністра фінансів Наталії Яресько.

"У сфері капіталізації держбанків, порівняно з 2015 роком, ми не очікуємо істотних витрат. У поточному році на ці цілі було закладено 36 млрд грн. Якщо порівняти наступний рік з 2014-му, коли сумарний рівень фінансування державних фінансів був більше 12%, то ми знизили його в два рази - до 6%", - наводяться в повідомленні слова Яресько.

Також вона зазначила, що пік виплат Фонду гарантування вкладів фізосіб вже пройдений, тому в бюджеті наступного року закладено значно менша сума, ніж у 2015 році.

Крім того, за словами міністра, дефіцит НАК "Нафтогаз України", який становив 90 мільярдів гривень, у 2016 році буде доведений до нуля.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України оприлюднило проект державного бюджету на 2016 рік та проект податкової реформи, який передбачає випуск облігацій внутрішньої державної позики для кредитування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в обсязі 16 мільярдів гривень, або в 2,5 рази нижче обсягів поточного року.

Також проект передбачає в разі необхідності здійснювати випуски ОВДП для капіталізації банків і НАК "Нафтогаз України", однак обсяги планового випуску для цих цілей не оприлюднені.

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Держбюджет України на 2015 рік дозволяє українському уряду випуски ОВДП на 31,5 мільярда гривень для капіталізації НАК "Нафтогаз України", а також на 36,5 мільярда гривень для докапіталізації банків і на 20 мільярдів гривень - для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб.