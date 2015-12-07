МВФ погодився з баченням Мінфіну податкової реформи – міністр

Основний кредитор України-Міжнародний валютний фонд зацікавлений у збалансованому проекті державного бюджету країни на 2016 рік і погодився з баченням Міністерства фінансів стосовно не лише бюджету, а й податкової реформи, на основі якої побудований проект держкошторису країни.

Про це повідомляє прес-служба міністерства фінансів.

"Міжнародний валютний фонд погодився з баченням Міністерства фінансів податкової реформи в Україні, - цитує прес-служба міністра Наталія Яресько. - При розгляді питання про податкову реформу МВФ керувався не тільки показниками дефіциту держбюджету. Фонд зацікавлений у збалансованому підході до формування бюджету, до реформування всіх галузей економіки України. І підтримку Фонд надав лише після того, як експерти МВФ переконалися в досягненні всіх висунутих критеріїв".

За словами Яресько, спочатку експерти Фонду були проти запропонованих Україною рішень.

"Так, спочатку вони були проти, але після декількох місяців переговорів, дискусій з цифрами і фактами їхня позиція змінилася. Так що зараз - так, Фонд згоден з нашим баченням. Вони зрозуміли нашу філософію реформи, спрямовану на підвищення доходів та зниження витрат бюджету", - підкреслила Яресько.

Раніше заступник Яресько Артем Шевальов зазначав, що Міжнародний валютний фонд в рамках консультацій з питань податкової реформи та формування проекту бюджету на 2016 рік розглянув декілька варіантів податкової реформи, однак назвав проект, запропонований Міністерством фінансів, найбільш прийнятним з точки зору збалансованості проекту бюджету на 2016 рік.

На поточний момент в парламенті та уряді обговорюють два ключових проекту податкової реформи авторства Міністерства фінансів і Комітету ВР з податкової та митної політики. Обидва проекти передбачають зниження податкових ставок і об'єднання податкових платежів. Однак парламентський проект вважається найбільш ліберальним, що може представляти загрозу для дохідної частини бюджету. За оцінками фахівців, ймовірний бюджетний дефіцит при прийнятті саме парламентського варіанту реформи може скласти до 200 мільярдів гривень. Проект Мінфіну також передбачає наявність дефіциту, однак в обсязі близько 60-63 мільярда гривень.

Читайте такожМВФ завтра розгляне політику кредитування боржників, включаючи Україну

На початку грудня Міністерство фінансів України оприлюднило проект державного бюджету на 2016 рік та проект податкової реформи. Бюджет на наступний рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, підвищення соціальних стандартів на 12% з рівня річної інфляції, курс гривні близько 24 гривні за долар та обсяг витрат на оборону в розмірі 100 мільярдів гривень.

Читайте такожДержбюджет на 2016 рік прийматиметься на новій податковій базі - Порошенко