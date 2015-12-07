Яресько пропонує перейти на адресну соціальну допомогу

21:34, 07 грудня 2015
Фінанси
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Міністр фінансів України вважає одним з пріоритетів роботи уряду і Міністерства фінансів вдосконалення системи соціального забезпечення України та перехід на адресний принцип соціальної допомоги.

Фото УНИАН

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мінфіну.

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«Ми піднімаємо соціальні стандарти і збільшуємо пенсії, щоб підтримати добробут і платоспроможність громадян. Але водночас ми хочемо зробити систему соціального забезпечення більш справедливою та ефективною, - цитує прес-служба міністра фінансів Наталію Яресько. – Для цього необхідно провести докорінні зміни у підходах до соціальної допомоги, перейти на адресні виплати допомоги, а також верифікувати систему одержувачів пенсій та соціальної допомоги. Це підвищить ефективність використання бюджетних коштів та сприятиме досягненню справедливості і прозорості в системі соціальних виплат».

Раніше міністр зазначила, що аудит і верифікація соціальних виплат та їх одержувачів стане перевіркою для виявлення зловживань, «мертвих душ» і невідповідності критеріям отримання соціальної допомоги. Такий аудит дасть змогу заощадити на витратах держбюджету 5 млрд грн, при цьому соціальна підтримка надаватиметься тільки тим особам, які реально її потребують, для чого міністерство планує перейти на систему адресних виплат соціальної допомоги.

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