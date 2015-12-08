Сьогодні в Брюсселі відбудуться чергові торгові консультації Україна-ЄС-Росія

Експертні консультації Україна-Євросоюз-Росія, покликані забезпечити консенсус в питанні імплементації зони вільної торгівлі між нашою країною та Європейським Союзом з 1 січня 2016 року, пройдуть сьогодні в Брюсселі.

Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська в понеділок, 7 грудня, на своїй сторінці в Facebook.

"А завтра тристоронні експертні консультації ЄС-РФ-Україна", - написала вона.

Також торгпред повідомила, що в Брюсселі в рамках засідання Ради асоціації Україна-ЄС була досягнута домовленість про стимулювання збільшення торгового обороту між Україною і РФ.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Микольська заявляла, що жодні зміни до угоди між Україною та ЄС вноситися не будуть, незважаючи на побажання російської сторони.

Уряд України та Єврокомісія не має наміру відкладати імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікована всіма країнами-членами Європейського Союзу. Складовою частиною документа є введення з 1 січня 2016 року зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом.

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Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності. Україна вже виступила з заявою, що на кожен крок Росії щодо українських товарів вона відповість "дзеркальними заходами".