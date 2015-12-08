Сьогодні Нацбанк хоче купити на аукціоні до $30 мільйонів

Національний банк України сьогодні, 8 грудня, оголосив про проведення валютного аукціону з купівлі іноземної валюти за гривню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, обсяг оголошеного аукціону - до 30 мільйонів доларів США.

Регулятор пропонує відстежувати інформацію про результати аукціону на своєму сайті.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні 7 грудня купив у банків 15 мільйонів доларів, середньозважений курс аукціону склав 23,3118 гривні/долар.

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Національний банк з 18 вересня запровадив практику проведення регулярних аукціонів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення золотовалютних резервів. В кінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 гривні/долар, у зв'язку з чим з 30 жовтня Нацбанк змінив призначення аукціонів і також почав продавати валюту.