Сьогодні Нацбанк хоче купити на аукціоні до $30 мільйонів
За інформацією про результати аукціону можна стежити на сайті регулятора.
Національний банк України сьогодні, 8 грудня, оголосив про проведення валютного аукціону з купівлі іноземної валюти за гривню.
Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, обсяг оголошеного аукціону - до 30 мільйонів доларів США.
Регулятор пропонує відстежувати інформацію про результати аукціону на своєму сайті.
Читайте такожНацбанк сьогодні купив на валютному аукціоні $15 мільйонів
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на валютному аукціоні 7 грудня купив у банків 15 мільйонів доларів, середньозважений курс аукціону склав 23,3118 гривні/долар.
Читайте такожНацбанк продовжить обмеження на валютному ринку ще не один раз – банкір
Національний банк з 18 вересня запровадив практику проведення регулярних аукціонів з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення золотовалютних резервів. В кінці жовтня котирування на міжбанку зрушилися у бік ослаблення гривні – до 23-24 гривні/долар, у зв'язку з чим з 30 жовтня Нацбанк змінив призначення аукціонів і також почав продавати валюту.