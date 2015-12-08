Гривня зміцнилася до 22,90 за долар

У вівторок, 8 грудня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 22,75/22,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 24,6950/24,8550 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3290/0,3330 грн/рубль.

Читайте такожЛібералізація валютного ринку: НБУ точково пом'якшив обмеження для бізнесу та фізосіб

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 23,0344 грн/дол., на цю годину укладено 71 угоду на суму 23,98 млн дол.