Туреччина пригрозила Росії санкціями у відповідь

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив про можливість введення контрсанкций проти РФ при необхідності, однак сподівається на подолання кризи у відносинах країн без санкцій, повідомляє Прайм.

Відносини Росії і Туреччини різко погіршилися після катастрофи Су-24, збитого турецькими ВПС 24 листопада після порушення її повітряного простору.

З 1 січня 2016 року Росія заборонила ввезення з Туреччини цілу низку продуктів, закрила безвізовий режим між державами, а також ввела обмеження на наймання громадян Туреччини на своїй території.

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Крім того, Росія і Туреччина призупинила переговори з АЕС "Аккую", "Турецькому потоку" і ряду інших проектів припинені.

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Влада Туреччини оцінює можливі збитки від російських санкцій, а також через розриву зв'язків у різних сферах у 9 мільярдів доларів.