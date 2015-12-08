Україна повинна мати бюджет, що збігається з вимогами МВФ – Байден

Україна повинна мати бюджет, показники якого збігаються з вимогами, визначеними ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом.

Про це під час виступу у Верховній Раді України заявив віце-президент США Джозеф Байден.

«Україна повинна мати бюджет, який буде узгоджений з МВФ і буде співпадати з вашими зобов'язаннями перед МВФ», - сказав Байден.

За словами Байдена, всі експерти, яких залучає Україна, дають правильні поради про те, що треба робити з реформами, з проблемами соціального забезпечення. «Звичайно, їм легко говорити. Але навіть нам важко вирішити якісь проблеми. Наприклад, щодо підвищення пенсій, - сказав Байден. - Ми розуміємо складність всіх умов, як важко знайти голоси, щоб прийняти ті чи інші програми. Для цього потрібно чимось жертвувати. Але важливо те, що ви стали на шлях реформ і не можна зійти з цього шляху».

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Як повідомляв УНІАН, проект бюджету на 2016 рік та проект податкової реформи, яка ляже в основу бюджету, будуть подані на розгляд парламенту ймовірно 9 грудня – після обговорення на засіданні Національної ради реформ при президентові України та засіданні уряду.