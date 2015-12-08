Російський рубль переоцінений і може впасти до 75 за долар - Sberbank CIB

Курс російського рубля трохи переоцінений і може продовжити падіння. Таку думку експертів банку Sberbank CIB наводить агентство Bloomberg, передає ТАСС.

За оцінками аналітиків банку, російська валюта може продовжити зниження аж до 70-75 рублів за долар. При цьому котирування доларового індексу РТС близько 800 пунктів є справедливим, вважають в Sberbank CIB.

Напередодні індекс РТС впав нижче позначки 800 пунктів вперше з 6 жовтня слідом за падінням рубля через різке здешевлення нафти. Зокрема, курс долара підскочив 7 грудня на 1,36 рубля до позначки 69,49 рубля - максимуму з серпня, а курс євро - на 1,31 рубля до 75,37 рубля - максимуму з кінця вересня.

Зниження рубля відбувалося слідом за падінням нафтових цін. Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в січні 2016 р. на біржі ICE в Лондоні 7 грудня обвалилася на 5,6% до 40,6 долара за барель, що стало мінімумом з лютого 2009 року.

Причиною чергового зниження цін на нафту стала відсутність виразного рішення ОПЕК щодо квот за підсумками засідання 4 грудня і незмінність риторики, що вказує на прагнення ОПЕК зберегти свою частку на ринку.

За підсумками 168-го засідання у Відні 4 грудня міністри нафти країн ОПЕК не прийняли рішення щодо квот на видобуток через позицію країн, які не входять в організацію.

У даний час обсяг видобутку нафти членами ОПЕК оцінюється в 31-32 млн бар/добу. Попередня квота була на рівні 30 млн бар/добу.