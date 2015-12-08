Київ продовжив термін переговорів з кредиторами за бондами 2015 року до 16 грудня

Київ продовжив термін проведення переговорів щодо реструктуризації муніципальних бондів на 250 мільйонів доларів з терміном погашення в 2015 році до 16 грудня, оскільки на поточний момент пропозицію емітента підтримали 57,07% голосів власників паперів.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, розміщеному на сайті КМДА.

"Відсоток голосів власників муніципальних бондів, погодилися з умовами реструктуризації, на звітну дату – 8 грудня – склав 57,07%. У зв'язку з цим дата прийняття рішення по реструктуризації продовжено до 16 грудня. Остаточна дата узгодження умов реструктуризації, згідно з меморандумом з кредиторами, - 22 грудня", - йдеться в повідомленні Київської адміністрації.

При цьому кредиторам, які вже висловили свою думку щодо реструктуризації паперів, не потрібно підтверджувати свої рішення.

Раніше Київ повідомив про те, що пропозиція з реструктуризації муніципальних бондів на 300 млн дол. з терміном погашення у 2016 році була надано кредиторам, її підтримали 99% голосів кредиторів.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2015 року Київська міська рада прийняла попередні основні умови реструктуризації муніципальних бондів на загальну суму 550 млн дол., з яких 300 млн з погашенням у 2016 році, а 250 млн дол. – з погашенням у 2015 році. При цьому 6 листопада Київ оголосив тимчасовий мораторій на будь-які виплати за муніципальними паперами. Борг Києва увійшов у загальний периметр боргової реструктуризації, яку провів уряд України в поточному році.

Умови обміну передбачали списання 25% боргової суми та обмін паперів на нові бонди з погашенням у 2019-2020 роки за ставкою 7,75%. Крім того, держателям паперів, що підлягають реструктуризації, запропонують деривативи – аналогічні державним.