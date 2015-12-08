Яресько сьогодні представить компромісний варіант податкової реформи

Міністерство фінансів України 8 грудня на засіданні Національної ради реформ представить компромісний варіант податкової реформи, повідомила у ході прес-конференції повідомила міністр фінансів Наталя Яресько.

"Компроміс ми будемо пропонувати сьогодні на Національній раді реформ", - сказала вона.

За словами Яресько, компромісний варіант податкової реформи ефективно зменшить податковий тиск на бізнес, зменшить тіньову економіку і розширить податкову базу.

Яресько також зазначила, що компромісний варіант податкової реформи фіскально збалансований з бюджетом.

“Ми знайшли компенсатори для всіх цих змін у бюджеті, і тому ми можемо пропонувати ці зміни. Ми пройшли цифра за цифрою з Міжнародним валютним фондом, щоб дійсно бути переконаним у тому, що залишаємося у програмі МВФ", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, податкова реформа є однією з основних умов виконання Україною зобов'язань за програмою співпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом. На поточний момент в Україні є два основних варіанти податкової реформи – від Міністерства фінансів та від депутатського корпусу.

Міністерство фінансів України у рамках податкової реформи пропонує встановити єдину ставку на ключові податки – податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, єдиний соціальний внесок – на рівні 20%.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики пропонує в рамках проведення податкової реформи знизити базову ставку податку на прибуток до 15% з нинішніх 18% і знизити податок на доходи фізичних осіб до 10% з нинішніх ставок 15% і 20% в залежності від обсягів доходів.

Автори парламентського, ліберального, варіанту податкової реформи наполягають на ухваленні Верховною Радою їх варіанту законопроекту і заявляють про відсутність компромісу з Міністерством фінансів з цього питання.