Російський рубль падає слідом за нафтою: оновив багатомісячні мінімуми

Курс російського рубля проти долара і євро ввечері оновлював багатомісячні мінімуми на тлі падіння вартості бареля нафти сорту Brent нижче психологічно значимого рівня 40 доларів за барель вперше за майже сім років.

Курс долара розрахунками "завтра" до 16.30 підвищився на 0,28 рубля - до 69,78 рубля (піднімався до 69,933 рубля). Курс євро - на 0,58 рубля - до 75,95 рубля (вже перевищував 76 рублів), випливає з даних Московської біржі, пише Прайм.

Курс рубля до долара і євро протягом вівторка не демонстрував єдиної динаміки. Після відчутного зниження в понеділок рубль намагався відновитися, користуючись спробами нафти закріпитися вище рівня 41 долар за барель сорту Brent.

Однак побоювання щодо перенасиченості ринку вуглеводнів зберігаються високими, що зумовило у другій половині дня провал ціни бареля нафти сорту Brent нижче ключової позначки 40 доларів.

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Це зумовило зростання вартості бівалютного кошика в основному за рахунок підвищення євро, який на форекс коригується вгору проти долара. У підсумку, європейська валюта підскочила вище 76 рублів - до максимумів з середини вересня.

Долар зростав більш стримано і трохи не дотягнув до ключового рівня 70 рублів, вище якого він не перебував з кінця серпня.