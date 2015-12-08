Гривня закрила міжбанк на рівні 23 за долар

У вівторок, 8 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,85/23,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 24,8440/25,0070 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3280/0,3300 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 22,9132 грн/дол., на цю годину було укладено 646 угод на суму 432,61 млн дол.