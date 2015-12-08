Нацбанк значно зміцнив офіційну гривню - 22,91 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2291.3187 (8 грудня – 2345.0698)

100 EUR – 2491.8091 (8 грудня – 2534.7859)

10 RUR – 3.3063 (8 грудня – 3.4227)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,85/23,00 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,8440/25,0070 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3280/0,3300 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 22,9132 грн/дол., до цього часу було укладено 646 угод на суму 432,61 млн дол.