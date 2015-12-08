НБУ на дебютному аукціоні продав ПДВ-облігації на 52 мільйони

Національний банк України в ході першого аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики 8 грудня продав ПДВ-облігації на загальну суму 52,3 млн грн, повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, у ході аукціону Нацбанк отримав від учасників торгів конкурентні заявки на загальну суму 207,4 млн грн. Максимальна дохідність отриманих заявок становила 23,8%, мінімальна дохідність – 19,0%. У результаті дохідність, за якою відбулося відсікання заявок, становила 19,25% річних.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України врегулював порядок купівлі-продажу боргових цінних паперів за допомогою участі в біржових торгах, спрямований на більш гнучке регулювання грошово-кредитного ринку та ліквідності банків.

Для купівлі цінних паперів учасники можуть подавати заявки із зазначенням кількості цінних паперів, які вони готові безумовно придбати або продати за вказаною ними ціною, при цьому всі подані заявки мають бути забезпечені відповідними активами.

Обсяг продажу облігацій внутрішньої державної позики з портфеля НБУ в жовтні становив 0,42 млрд грн, з початку року - 1,52 млрд грн.