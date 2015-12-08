МВФ зможе кредитувати Україну у випадку дефолту – ЗМІ

Міжнародний валютний фонд має намір переглянути свою політику кредитування країн з простроченою суверенною заборгованістю.

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Про це з посиланням на представників прес-служби МВФ Анджелу Гавірію і Джеррі Райса повідомляє Bloomberg, передає "РБК".

У матеріалі йдеться, що це рішення дозволить МВФ продовжити кредитувати Україну навіть у разі дефолту за російським облігаціями.

За даними агентства Reuters, деталі прийнятого рішення повідомлять найближчими днями.

Як повідомляє ТАСС, Росія голосувала проти зняття заборони.

Зазначимо, що таке рішення МВФ дозволить продовжити кредитування України в разі невиплати нею боргу Росії за єврооблігаціями 20 грудня.

Як повідомляв УНІАН, раніше РФ запропонувала виплатити 3 млрд дол. боргу по "позикою Януковича" по 1 млрд. протягом трьох наступних років.