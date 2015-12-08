Росія має намір судитися з МВФ через рішення кредитувати країни у випадку дефолту
МВФ має намір змінити правила кредитування країн з простроченою суверенною заборгованістю, що дозволить Фонду продовжити кредитування України навіть при дефолті по 3 мільярдах доларів "боргу Януковича".
У Росії вважають, що рішення МВФ зняти заборону на кредитування країн з простроченою суверенною заборгованістю було прийняте на шкоду РФ.
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Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Силуанов, передає "ТАСС".
"Рішення про зміну правил виглядає поспішним і упередженим. Приймається виключно на шкоду Росії і в цілях легалізації можливості Києва не платити за своїми боргами", - заявив він.
Силуанов стверджує, що РФ запропонувала свій варіант реструктуризації боргу України, оскільки "розуміла, що Київ не вирішує свої боргові проблеми самостійно".
"Але нам запропонували вести переговори поряд з комерційними кредиторами. Це не конструктивний діалог, коло замкнулося. В цих умовах нам не залишається іншого вибору, окрім як використовувати всі можливості захисту своїх прав як кредитора. Ми готуємо документи для звернення в суд", - заявив російський чиновник.
Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Міжнародний валютний фонд має намір переглянути свою політику кредитування країн з простроченою суверенною заборгованістю.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді РФ запропонувала виплатити борг за "позикою Януковича" по 1 млрд. протягом трьох наступних років.