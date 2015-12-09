Нацрада реформ затвердила нові компромісні ставки податків - нардеп

Про це пише РБК-Україна з посиланням на члена комітету з питань податкової та митної політики Андрія Журжія.

Повідомляється, що ставка податку на прибуток (класична модель, а не варіант оподаткування розподіленого прибутку, як прописано в депутатському законопроекті) складе 18%, з 2017 року - 17%, податок на доходи фізосіб-18%, ПДВ-20%, при цьому пільговий режим оподаткування лікарських препаратів буде збережений на рівні 7%; ЄСВ-20%, а з 2018 року єдиний соцсбор буде скасований, і ставка ПДФО збільшиться до 20%.

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Як розповів РБК-Україна член комітету з питань податкової та митної політики Андрій Журжій ("Самопоміч"), певним компромісом стало й те, що Мінфін при затвердженні проекту змін до Податкового кодексу на засіданні Кабміну, повинен врахувати всі норми про адміністрування ПДВ, запропоновані в депутатському варіанті реформи.

Там, зокрема, йдеться про автоматичне відшкодування податку для всіх платників без застосування критеріїв. Також уряд має врахувати і пропозиції про демілітаризацію податкової міліції. Президент запропонував, що всі нові норми в частині адміністрування повинні набути чинності з 1 квітня.

У частині скасування спецрежиму ПДВ для аграрного сектору також є певні поступки з боку Мінфіну. Пільга, незважаючи на вимоги МВФ, скасована не буде, але частина ПДВ-75% - сільгоспвиробники будуть перераховувати до бюджету. 25% залишиться у розпорядженні бізнесу. Сьогодні аграрії акумулюють на рахунках всі 100% податку.

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Крім того, домовилися все ж змінити систему сплати єдиного податку. Групи і вимоги, запропоновані Мінфіном, можуть бути прийняті. держава зобов'язується за свій рахунок закупити касові апарати, а норми про застосування коефіцієнта для непрямих методів розрахунку витрат планується переглянути.

За словами Андрія Журжія, проекти кодексу, а також бюджету на 2016 рік вже завтра будуть розглянуті на засіданні уряду.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністерство фінансів України 8 грудня на засіданні Національної ради реформ представить компромісний варіант податкової реформи. За словами Наталії Яресько, компромісний варіант податкової реформи ефективно зменшить податковий тиск на бізнес, зменшить тіньову економіку і розширить податкову базу.