Нові податки з 1 січня: Нацрада реформ рекомендувала прискорити реформу

Національна рада реформ при президентові України рекомендував уряду і парламенту прискорити проведення податкової реформи, а також прийняти необхідний пакет рішень для зміни податкових ставок з 1 січня 2016 року та поетапної зміни адміністрування податків з 1 квітня 2016 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента за підсумками засідання Нацради, яке завершилося в понеділок увечері під головуванням очільника держави.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, учасники засідання дійшли згоди, що податок на прибуток підприємств і податок на доходи фізосіб всупереч намірам не підвищуватимуть. «Ключова позиція в тому, що ми не підвищуємо податкового тиску ні на бізнес, ні на громадянина», - цитує президента Петра Порошенка прес-служба.

При цьому глава держави зазначив, що податок на прибуток становитиме 17% у 2016 році, а в 2017 ставку буде зменшено на 1%. «На 2018 рік ми визначаємо орієнтир, щодо якого потрібно досягти максимум 20% навантаження на фонд зарплати – приблизно 10% ПДФО і 10% ЄСВ», - зазначив Порошенко.

Глава держави наголосив, що у світі важко знайти країну, яка б в умовах війни на своїй території знижувала податки. Однак в Україні це необхідно зробити», - впевнений глава держави. На його думку, країні потрібна стратегія поетапного, але радикального і швидкого зниження податкових ставок, зокрема ставки єдиного соцвнеску, вже з 1 січня 2016 року.

Порошенко визнав, що питання податків та бюджету не є прямою сферою відповідальності президента, однак в умовах часового цейтноту і викликів національній безпеці він готовий виступити модератором дискусії, що розгорнулася між урядом і парламентаріями, які мають різні уявлення про податкову реформу.

«Прийняття бюджету та змін податкового законодавства є умовою отримання фінансування від Міжнародного валютного фонду. А на сьогодні фінансування МВФ - це одна з ключових умов забезпечення фінансової стабільності держави», - зазначив президент, який запропонував оформити компроміс в один законопроект, який буде подано в парламент.

«Зміни мають стимулювати розвиток економіки, а ставки податків, адміністрування і прозорість повинні суттєво вплинути на інвестиційний клімат, - сказав Порошенко. – Вони повинні сприяти скороченню навантаження на бізнес, зокрема й для розкриття сірих секторів економіки, де взагалі не ведеться жодного обліку. При цьому зміни не повинні обернутися втратами бюджету. Але все це можна забезпечити лише спільною, об'єднаною роботою».

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Міністерство фінансів України оприлюднило проект державного бюджету на 2016 рік та проект податкової реформи. Бюджет на наступний рік передбачає дефіцит на рівні 3,7% ВВП, підвищення соціальних стандартів на 12% з рівня річної інфляції, курс гривні близько 24 грн за долар і обсяг витрат на оборону в розмірі 100 млрд грн.

Крім того, Мінфін запропонував податкову реформу, яка вирівнює ставки по ключових податках – на додану вартість, на доходи фізичних осіб, на прибуток та єдиний соціальний внесок – на рівні 20%, і при цьому вводить мораторій на зміни податкового законодавства, а також скасовує спрощену систему оподаткування для юридичних осіб і звужує коло підприємців – платників єдиного податку.

Свій проект податкової реформи представив парламентський комітет з питань податкової та митної політики. Варіант реформи від парламентаріїв був більш ліберальним, однак, виявився менш прийнятним для МВФ.

Міжнародний валютний фонд, поки що не призначив дату засідання ради з українського питання, без якого наша країна не отримає чергових траншів кредиту. За словами голови представництва МВФ в Україні Жерома Ваше, попередньо Фонд схвалює урядовий проект, але чекає рішень парламенту.

Як очікується, парламент почне голосування з податкових змін і проекту бюджету на 2016 рік 10 грудня.