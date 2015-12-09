Яценюк заявив, що готовий до повного компромісу з парламентом щодо податкової реформи

Кабінет міністрів України готовий до повного компромісу з Верховною Радою України щодо питань податкових змін із метою якнайшвидшого завершення податкової реформи та прийняття збалансованого бюджету.

Як повідомили у прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання Національної ради реформ при президенті України.

«Міністерство фінансів розробило свій проект (податкової реформи - УНІАН), парламентський комітет має свій проект (податкової реформи), але у нас буде один єдиний проект, - сказав Яценюк. – Уряд готовий до повного компромісу з тією метою, щоб мати ефективну податкову реформу і збалансований бюджет», - цитує прес-служба главу уряду.

Він відзначив, що у влади України є лише один шлях – шлях єдності, руху вперед і відповідальності за країну.

«Я впевнений, що з таким підходом ми не просто знайдемо компроміс, ми для країни введемо нову податкову реформу, ми для українського бізнесу введемо додаткові стимули створювати робочі місця та платити податки, - сказав Яценюк. – Бюджет 2016 року буде збалансованим, і ми зможемо забезпечити всі видатки як на національну безпеку і оборону, так і соціальні витрати. Ми зможемо збалансувати його таким чином, щоб цей бюджет відповідав найвищим стандартам фінансової стабільності».

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Раніше Національна рада реформ при президенті України рекомендувала уряду і парламенту прискорити проведення податкової реформи, а також прийняти необхідний пакет рішень для зміни податкових ставок з 1 січня 2016 року та поетапної зміни адміністрування податків з 1 квітня 2016 року.

Учасники засідання дійшли згоди, що податок на прибуток підприємств і податок на доходи фізосіб всупереч намірам підвищувати не будуть. Податок на прибуток становитиме 17% в 2016 році, а в 2017 році ставка буде зменшена на 1%. На 2018 рік визначається орієнтир, за яким потрібно досягти максимум 20% навантаження на фонд зарплати – приблизно 10% ПДФО і 10% ЄСВ.