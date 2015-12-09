Мінфін оприлюднив компромісний варіант податкової реформи

Компромісний варіант податкової реформи, запропонований Міністерством фінансів України на засіданні Національної ради реформ, встановлює в 2016 році ставки податку на прибуток і податку на доходи фізичних осіб на рівні 18%, в 2017 році – 17%.

Про це йдеться в представленні міністерства на сайті Нацради реформ.

Згідно з документом, податкова соціальна пільга для обчислення ПДФО становитиме 689 грн і включатиметься в заробітну плату, яка не перевищує рівня трьох мінімальних зарплат. Міністерство запропонувало обкладати 15% податком пенсії, які перевищують розмір трьох мінімальних зарплат. Крім того, пропонується продовжити дію військового збору на рівні 1,5%.

Міністерство також пропонує знизити ставку єдиного соціального внеску із 41% до 20%.

Також компромісний варіант передбачає збереження ставки податку на додану вартість у 20% для внутрішніх операцій, 0% для зовнішніх операцій, 7% для фармацевтичної індустрії, а також перехідний період сплати ПДВ для аграріїв терміном на 1 рік.

«Перехідний період на 1 рік зі спеціального режиму сплати ПДВ для виробників сільгосппродукції передбачає пропорції 75:25 – 75% сплачується в бюджет, 25% залишаються на спеціальних інвестиційних рахунках платників податків для подальшого використання», - йдеться у поясненнях Мінфіну.

Одночасно Мінфін пропонує збільшити поріг обігу для реєстрації платника ПДВ до 2 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, податкова реформа є однією з основних умов виконання Україною зобов'язань за програмою співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. На нинішній момент в Україні є два основних варіанти податкової реформи – від Міністерства фінансів і від депутатського корпусу.

Міністерство фінансів України в рамках податкової реформи пропонує встановити єдину ставку на ключові податки – податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток, єдиний соціальний внесок – на рівні 20%.

Комітет Верховної Ради України з питань податкової й митної політики пропонує в рамках проведення податкової реформи знизити базову ставку податку на прибуток до 15% з нинішніх 18% і знизити податок на доходи фізичних осіб до 10% з нинішніх ставок 15% і 20% залежно від обсягів доходів.

Автори парламентського, ліберального варіанту податкової реформи наполягають на ухваленні Верховною Радою їх варіанту законопроекту і заявляють про відсутність компромісу з Міністерством фінансів з цього питання.