Мінфін хоче скоротити кількість платників єдиного податку

Компромісний варіант податкової реформи, розроблений Міністерством фінансів України та обговорений в ході засідання Національної ради реформ при президентові України, передбачає скорочення кількості підприємців – платників єдиного податку до 958 тис. осіб з нинішніх 1,2 млн осіб і скорочення груп «єдиноподатників» до трьох з нинішніх чотирьох.

Про це йдеться в презентаційних матеріалах Мінфіну, оприлюднених на сайті Нацради реформ.

Зокрема, за пропозицією Мінфіну, «єдинники» будуть розділені на три групи – А, В і С. Критерієм для групи «А» є оборот не більше 300 тис. грн на рік. Кількість платників єдиного податку цієї групи, за розрахунками Мінфіну, не зміниться і становитиме близько 162 тис. осіб.

Критерій групи «В» - оборот не більше 2 млн грн. Група «В» також об'єднає платників єдиного податку, які раніше входили до другої і третьої групи з оборотом 1,5 млн грн і 20 млн грн. У зв'язку з цим кількість «єдинників» групи скоротиться найістотніше – до 760 тис. осіб з 974 тис. До групи «С» увійдуть платники фіксованого сільгоспподатку, однак їх поріг входження в групу також буде обмежений 2 млн грн на рік. Це також скоротить кількість «єдинників» цієї групи до 35 тис. чоловік з 41 тис. осіб.

На думку Мінфіну, такий підхід забезпечить справедливість для інших платників податків. Як наголошували в міністерстві, існуючу на поточний момент систему сплати «єдиного податку» нерідко називали «внутрішнім офшором».

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Як повідомляв УНІАН, Національна рада реформ при президентові України рекомендував уряду і парламенту прискорити проведення податкової реформи, а також ухвалити необхідний пакет рішень для зміни податкових ставок з 1 січня 2016 року та поетапної зміни адміністрування податків з 1 квітня 2016 року. Учасники засідання дійшли згоди, що податок на прибуток підприємств і податок на доходи фізосіб всупереч намірам підвищувати не будуть. Податок на прибуток становитиме 17% у 2016 році, а в 2017 ставку буде зменшено на 1%. На 2018 рік визначається орієнтир, якого потрібно досягти, максимум 20% навантаження на фонд зарплати – приблизно 10% ПДФО і 10% ЄСВ.

Крім того, компромісний варіант податкової реформи, розроблений Мінфіном, передбачає збереження ставки податку на додану вартість у 20% для внутрішніх операцій, 0% для зовнішніх операцій, 7% для фармацевтичної індустрії, а також перехідний період сплати ПДВ для аграріїв терміном 1 рік, коли 75% податку сплачується до бюджету, а 25% залишається на спеціальних інвестиційних рахунках платників.