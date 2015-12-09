Медведєв про $3 мільярди кредиту Януковича: не повернуть, "тому що шахраї"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, в інтерв'ю федеральним каналам Медведєв сказав, «надія помирає останньою» і «є відчуття, що гроші не повернуть».

«Надія помирає останньою, але якщо ви хочете мою думку, у мене є відчуття, тому що там шахраї», - заявив Медведєв.

За його словами, Україна відмовляється повертати гроші, а західні партнери «не лише не допомагають, а й заважають».

Як сказав Медведєв, цей борг виник легальним і правомірним шляхом, коли українське керівництво звернулося з проханням придбати облігації.

«Було звернення від уряду України до уряду РФ. Якщо два уряди домовляються, то це, очевидно, суверенна позика. Ніколи за всю історію МВФ, історію міжнародних економічних відносин це не ставилося під сумнів», - сказав Медведєв.

За його словами, зараз «раптом» міжнародні фінансові організації почали говорити, що це не зовсім суверенна позика. Це дурниці, це нахабна цинічна брехня».

Медведєв вважає, що якщо суверенна позика не повертається, виникає дефолт.

«Що сталося. МВФ вперше за всю свою практику взяв і прийняв рішення, яке ухвалено на підтримку економіки країни-позичальника всупереч реальним юридичним домовленостям, лише за політичними рішеннями. Це серйозно підриває довіру до рішень, які приймає МВФ», - сказав він.

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За словами Медведєва, до МВФ буде потік звернень з проханням надати такі самі умови, як Україні.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд доларів, яка передбачає повне списання 3 млрд доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 млрд доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

До периметру реструктуризації входить кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і на той час президентом України Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий з допомогою викупу євробондів України на 3 млрд доларів через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

Україна 12 листопада завершила реструктуризацію держборгу 13 випусків облігацій у зв'язку з початком обміну на нові державні облігації та деривативи. «Російські» облігації не увійшли до переліку паперів, які пройшли реструктуризацію і підлягають обміну на нові папери у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі.

16 листопада Путін заявив, що РФ готова розстрочити платіж за боргом України на 2016-2018 роки за 1 млрд доларів на рік за умови, що західні партнери нададуть гарантії. Посилаючись на переговори з головою МВФ Крістін Лагард, Путін сказав, що це навіть краща пропозиція, ніж просив фонд, який нібито говорив про відстрочку для України на 1 рік.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що в разі незгоди РФ на реструктуризацію уряд оголосить мораторій на виплату цього боргу.

Міжнародний валютний фонд у своїй заяві 19 листопада повідомив, що очікує вирішення питання боргу України перед РФ за допомогою прямих переговорів між українською і російською владою.

2 грудня міністр фінансів Наталія Яресько повідомила, що Росія досі не звернулася до України з питання реструктуризації євробондів на 3 млрд доларів, випущених урядом Миколи Азарова і куплених РФ.