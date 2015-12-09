"Борг Януковича": Росія погрожує домагатися дефолту України в суді

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в інтерв'ю федеральним каналам.

«Звичайно ми з цим не змиримося, ми підемо до суду, ми будемо домагатися дефолту по кредиту і будемо домагатися дефолту щодо всіх запозичень України. Куди подітися?», - зазначив Медведєв.

Він вважає, що міністр фінансів України «довгий час не спілкувалася з українським народом і жила в зовсім іншому місці».

«Не думаю, що українському народу зараз є діло до повернення цих 3 млрд дол. Український народ зараз думає, як прожити цю зиму, яка не відомо ще як закінчитися для всієї України. Тому вони зобов'язані платити за цим кредитом», - вважає Медведєв.

При цьому він підкреслив, що «це наша сувора позиція».

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України і уряд Російської Федерації не досягли угоди щодо умов реструктуризації облігацій зовнішнього державного боргу на суму 3 млрд дол., термін погашення яких настає в грудні 2015 року.

Раніше президент Росії Володимир Путін анонсував рішення уряду РФ відкласти платежі за боргом до 2016 року.

У свою чергу міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що українська сторона досі не отримала жодних пропозицій від російської сторони.

Довідка УНІАН. Україна і Комітет кредиторів 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол., яка передбачає повне списання 3 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 8,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

Однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

За результатами голосування, що проходило до 14 жовтня, більшість кредиторів підтримали запропоновані Україною умови обміну облігацій, крім Російської Федерації.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна запропонувала РФ вирішити питання реструктуризації 29 жовтня, а після цієї дати обмін облігацій на нові буде неможливим, і наша країна готова вирішувати це питання в суді.