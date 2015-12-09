Голова "Сбербанку": економіка Росії буде деградувати

Голова "Сбербанку РФ Герман Греф прогнозує рецесію економіки РФ в 2016 році. Про це він заявив в Раді Федерації, повідомляє ТАСС.

"У 2016 році економіка буде в рецесії, стан економіки буде деградувати. Якщо не буде нового розвороту з точки зору реформ, економіка буде занепадати", - вважає він.

"Криза вимагає системних змін у всіх галузях. Кожен день відкладання реформ продовжує цю кризу. Що потрібно, щоб вивести економіку (з кризи)? Це реформа системи держуправління", - сказав Греф.

За його словами, те, що економіка буде в рецесії в 2016 році, це не головний показник, головний показник, що економіка в цілому буде деградувати.

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Греф також зазначив, що приблизно 10% російських банків втратять ліцензії в 2016 році. "Приблизно 10% банків втратять ліцензії наступного року. Достатність капіталу на низькому рівні - 13%. Банківська система повинна залишатися у зоні пильної уваги", - сказав він.