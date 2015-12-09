Яресько розраховує втримати дефіцит бюджету-2016 на рівні 3,7% ВВП

Міністерство фінансів України розраховує утримати дефіцит державного бюджету на рівні 3,7% ВВП за дефіциту бюджету НАК «Нафтогаз України» на рівні 0%. Про це повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько під час звіту про діяльність Мінфіну за 2015 рік.

«Ще рік тому, в 2014 році, загальний дефіцит бюджету становив 5,7% ВВП, – сказала міністр. – Ми розпочали процес зменшення дефіциту. Вже наступного року дефіцит знизиться до 3,7% ВВП. А дефіцит бюджету «Нафтогазу», який покривається за рахунок збільшення держборгу, в 2014 році був 87 млрд грн, а в 2016 році зменшиться до нуля».

При цьому Яресько наголосила, що обсяг держвидатків в 2016 році буде скорочено до 41% ВВП.

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Мінфін представив проект держбюджету на 2016 рік з дефіцитом 3,7% ВВП за розрахункового показника номінального ВВП десь 2,24 трлн грн.