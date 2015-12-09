Гривня на міжбанку торгується по 22,98 за долар

У середу, 9 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 22,88/22,98 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 25,0140/25,1190 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3290/0,3310 грн/рубль.

Читайте такожНацбанк значно зміцнив офіційну гривню - 22,91 за долар

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 22,8643 грн/дол., на цю годину укладено 246 угод на суму 108,28 млн дол.