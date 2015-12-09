Яресько розповіла про підготовку нових кредитних угод

Міністерство фінансів України готує додаткові кредитні угоди щодо реалізації широкого спектру проектів з основними кредиторами – Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), а також урядами Польщі, Швейцарії й Туреччини.

Про це повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько під час звіту про діяльність Мінфіну за 2015 рік.

Міністр не уточнила суми угод, однак зазначила, що ці організації і уряди були і залишаються надійними фінансовими партнерами України.

«Наразі ми готуємо додаткові угоди на надання допомоги Україні з боку ЄБРР, Європейського інвестиційного банку, Польщі, Швейцарії й Туреччини. Усі вони є учасниками нашої міжнародної фінансової коаліції», - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, цього року Україна погодила програму співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом на 4 роки загальним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Це програма дозволила нашій країні домовитися з іншими кредиторами, включаючи уряди США, ЄС й інших держав – про надання нашій країні додатково близько 5,2 млрд дол. По лінії МВФ Україна вже отримала два транші загальним обсягом 6,7 млрд дол. Крім того, Україна отримала 1 млрд дол. кредитних гарантій від уряду США, які було конвертовано у євробонди.