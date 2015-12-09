Нацбанк хоче до кінця року скоротити більше половини співробітників

Національний банк України, в рамках реорганізації та трансформації регулятора, на поточний момент, починаючи з 2014 року, вже скоротив 5 450 співробітників, або 46%, і планує до кінця поточного року скоротити ще 1 050 співробітників, що складе в сукупності 55%.

Про це йдеться в презентації НБУ, переданій журналістам під час прес-конференції.

Згідно презентації, до кінця року штат співробітників НБУ налічуватиме 5 тисяч 300 осіб, з яких в центральному апараті в Києві будуть працювати 2 037 осіб, у центральному апараті в регіонах – 1 363 особи, займатися іншими функціями регулятора - 1 876 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 1 грудня минулого року приступив до внутрішньої реорганізації в рамках комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 року.

Раніше глава НБУ Валерія Гонтарева анонсувала "драматичні" кадрові перестановки в Нацбанку, оскільки, за її словами, багато процесів потребують удосконалення, а кількість персоналу в п'ять разів перевищує штат порівнянного за розміром країни і виконуваними функціями центробанку.