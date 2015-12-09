Абромавичус розраховує залучити наступного року $5 мільярдів інвестицій

Міністерство економічного розвитку і торгівлі в 2016 році планує залучити 5 млрд дол. прямих іноземних інвестицій за рахунок великих іноземних інвесторів, заявив міністр Айварас Абромавичус під час звіту економічного блоку уряду.

«Ми очікуємо і ставимо собі за мету, щоб прийшли до нашої країни, щонайменше, три особливо великих іноземних інвестори й створили разом з нами інвестиційний клімат. Загалом ставимо завдання залучити в нашу країну 5 млрд дол. прямих іноземних інвестицій», - сказав він.

За словами міністра, амбітної мети можна буде досягнути за рахунок приватизації великих державних підприємств, а також за рахунок набуття чинності економічної частини Угоди про асоціацію.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 жовтня 2015 року становив 43,949 млрд дол., що на 1,807 млрд дол., або на 3,95%, нижче від показника на початок року на рівні 45,756 млрд дол.

За інформацією Держстату, зниження обсягу інвестицій за 9 місяців обумовлене переважно курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 3,654 млрд дол., тоді як відплив акціонерного капіталу виявився незначним і становив 526,2 млн дол., і при цьому надійшло 2,555 млрд дол. нових інвестицій.

Інвестиції у січні-вересні 2015 року надходили із 133 країн світу. Основними інвесторами України, на які припадає 83% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія й Італія.