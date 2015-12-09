Співпраця з МВФ продовжиться і без виплати "російського боргу" - Яресько

Зміна політики Міжнародного валютного фонду, яка допускає кредитування країн, що не обслуговують офіційних борг, дозволить Україні зберегти програму співпраці з фондом і без виплати російського боргу.

Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько в ході звіту економічного блоку уряду в Києві.

"У нашій ситуації є один нереструктуризированный євробонд, так званий "російський" євробонд. Якщо не знайдемо можливість провести реструктуризацію, то у нас не закриваються двері з фінансування МВФ", - прокоментувала вона рішення фонду.

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