Співпраця з МВФ продовжиться і без виплати "російського боргу" - Яресько
16:07, 09 грудня 2015Фінанси
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МВФ не припинить надання Україні фінансової допомоги у разі неможливості проведення країною реструктуризації.
REUTERS
Зміна політики Міжнародного валютного фонду, яка допускає кредитування країн, що не обслуговують офіційних борг, дозволить Україні зберегти програму співпраці з фондом і без виплати російського боргу.
Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько в ході звіту економічного блоку уряду в Києві.
"У нашій ситуації є один нереструктуризированный євробонд, так званий "російський" євробонд. Якщо не знайдемо можливість провести реструктуризацію, то у нас не закриваються двері з фінансування МВФ", - прокоментувала вона рішення фонду.
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